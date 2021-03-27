​"لاريكا" وترمال.. ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من الإمارات في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، أقراص مخدرة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها من المطار، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، اشتبه وليد صبري رئيس قسم الجمارك في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة إبراهيم شاهين مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية من الأدوية وسط الملابس، كلف محمود عبدالنبي المشرف على صالة الوصول، أحمد عبدالرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وضبط 20 شريطًا "لاريكا"، و16 شريطًا "ترمال" بكل، بإجمالي 440 قرصًا، وهي أقراص مدرجة بجداول المخدرات.

وأمر أحمد عبدالفتاح مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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