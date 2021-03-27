أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

​"لاريكا" وترمال.. ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من الإمارات في مطار القاهرة

02:00 ص السبت 27 مارس 2021
​"لاريكا" وترمال.. ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من الإمارات في مطار القاهرة

ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من الإمارات

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، أقراص مخدرة، أخفاها راكب مصري فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها من المطار، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، اشتبه وليد صبري رئيس قسم الجمارك في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة إبراهيم شاهين مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية من الأدوية وسط الملابس، كلف محمود عبدالنبي المشرف على صالة الوصول، أحمد عبدالرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وضبط 20 شريطًا "لاريكا"، و16 شريطًا "ترمال" بكل، بإجمالي 440 قرصًا، وهي أقراص مدرجة بجداول المخدرات.

وأمر أحمد عبدالفتاح مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي أقراص مخدرة الإمارات الإجراءات القانونية

الخبر التالى:

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن قطاري سوهاج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا