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بعد حادث قطاري سوهاج.. "الثقافة" توقف المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة

06:03 م الجمعة 26 مارس 2021
بعد حادث قطاري سوهاج.. "الثقافة" توقف المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

(مصراوي):

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم الجمعة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين بالحادث.

ووجهت وزيرة الثقافة بإلغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة خاصة في الصعيد، وأن تقتصر فقط على المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة.

ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.

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