الصحة ترد على أنباء نقص أكياس الدم بسوهاج.. وتوجه رسالة للمواطنين

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بها كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وناشد "مجاهد" جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، إلى 32 حالة وفاة وإصابة 108 آخرين.