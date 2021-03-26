الصحة ترد على أنباء نقص أكياس الدم بسوهاج.. وتوجه رسالة للمواطنين
كتب - أحمد جمعة:
أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمناشدة وزيرة الصحة المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.
ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بها كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج.
وناشد "مجاهد" جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، إلى 32 حالة وفاة وإصابة 108 آخرين.
الخبر التالى:نقيب الأشراف ينعى ضحايا قطاري سوهاج.. ويناشد المواطنين بالتوجه للمستشفيات للتبرع بالدم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان