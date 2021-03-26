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هل للرضاعة الطبيعية فوائد في ظل جائحة كورونا؟ ..الصحة تجيب

12:22 ص الجمعة 26 مارس 2021
هل للرضاعة الطبيعية فوائد في ظل جائحة كورونا؟ ..الصحة تجيب

تعبيرية

كتب - أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك " حقيقة فوائد الرضاعة الطبيعية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن لبن الأم يقوي مناعة الطفل؛لأنه يحتوي علي اجسام مناعية، مشيرة إلي أنه في حالة مرض الأم بكوفيد 19 فتتكون لديها اجسام مضادة وتنتقل للطفل.

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الرضاعة الطبيعية فوائد الرضاعة فيروس كورونا

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