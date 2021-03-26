هل للرضاعة الطبيعية فوائد في ظل جائحة كورونا؟ ..الصحة تجيب
كتب - أحمد مسعد:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك " حقيقة فوائد الرضاعة الطبيعية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، إن لبن الأم يقوي مناعة الطفل؛لأنه يحتوي علي اجسام مناعية، مشيرة إلي أنه في حالة مرض الأم بكوفيد 19 فتتكون لديها اجسام مضادة وتنتقل للطفل.
الخبر التالى:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198011
عدد المصابين
-
151765
عدد المتعافين
-
11768
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان