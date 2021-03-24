اطمن على نفسك.. 5 أعراض تشير إلى إصابتك بمرض السُل
07:47 م الأربعاء 24 مارس 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، يتضمن الكشف عن 5 أعراض لمرض السل (الدرن).
واستعرضت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك"، الأعراض على النحو التالي:
1- سعال مصحوب ببلغم ودم أحيانا.
2- الضعف وفقدان الوزن.
3- آلام في الصدر.
4- التعرق ليلا.
5- الحمى.
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