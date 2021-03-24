اطمن على نفسك.. 5 أعراض تشير إلى إصابتك بمرض السُل

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك، يتضمن الكشف عن 5 أعراض لمرض السل (الدرن).

واستعرضت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك"، الأعراض على النحو التالي:

1- سعال مصحوب ببلغم ودم أحيانا.

2- الضعف وفقدان الوزن.

3- آلام في الصدر.

4- التعرق ليلا.

5- الحمى.