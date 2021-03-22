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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تكثيف أعمال تطوير الطرق والمحاور بالتجمع الأول..ولقاء مع السكان لسماع مقترحاتهم

11:52 ص الإثنين 22 مارس 2021
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كتب- مصراوي:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تكثيف أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار تحقيق السيولة المرورية، وإظهار المدينة بالشكل اللائق وتوفير أفضل الخدمات للسكان.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن أعمال التطوير، ستشمل توسعة الطرق والمحاور، وأعمال الإنارة والإنترلوك، وأعمال تنسيق الجزيرة الوسطى بشكل عام، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات التي تلبي رغبة المواطنين.

وفي سياق متصل عقد المهندس أمين غنيم، اجتماعاً مع بعض سكان التجمع الأول، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم بشأن الخدمات المقدمة من الشركات الخدمية بالمدينة (الغاز - الكهرباء)للوقوف على مدى رضا السكان على الخدمات، كما تم مناقشة مقترحات أعمال المرافق والنظافة والإنارة والزراعة، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس الجهاز والمشرف علي إدارة الكهرباء، ومسئولى الجهاز.

وقال المهندس أمين غنيم، إنه تم استعراض ملاحظات السكان عن الخدمات خلال الفترة السابقة، وتم عرض الحلول الفورية لتغطية ما تم سرده من ملاحظات، وأيضا تم استعراض خطة أعمال الطرق وتطوير المحاور بالتجمع الأول، وعرض التصور الكامل لخطة العمل ومدة التنفيذ وطمأنة السكان على أن جميع الأعمال تتم طبقا للمواصفات بأعلى جودة.

كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة المواصلات بالتجمع الأول، وخصوصاً مناطق الشباب، وعرض ممثلو السكان خط سير مقترح لحل المشكلة، وأفاد رئيس الجهاز أنه سوف يتم عرض الأمر على لجنة المواصلات لتعديل خطوط السير لخدمة تلك المنطقة، وأخذ موافقة مجلس الأمناء على ذلك.

تطوير الطرق القاهرة الجديدة المهندس أمين غنيم السيولة المرورية

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