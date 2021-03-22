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​​برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل دور مراكز وبنوك الدم في المستشفيات

03:00 ص الإثنين 22 مارس 2021
​​برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل دور مراكز وبنوك الدم في المستشفيات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لمناقشة حلول جذرية لمواجهة أزمة تقص الدم في المستشفيات بكل المحافظات.

وطالب أبو العلا، مجلس النواب بضرورة تفعيل دور مراكز بنوك الدم وعمليات الانتشار في الساحات العامة وغيرها والمساندة لحل الأزمة، بحيث ألا يكون المواطن في النهاية مطالب بإحضار أقاربه أو متبرعين لحظة حدوث طارئ مفاجئ يستدعي ذلك.

وقال عضو النواب إن الأزمة كبيرة خاصة في ظل جائحة كورونا التي يعيشها العالم كله، مؤكدًا أنه الوقت المناسب لطرح المشكله والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة.

واستطرد أشرف الشبراوي أبو العلا قائلًا إن الأزمة قائمة على مدار سنوات طويلة، ولم يتم حلها والمواطنون يدفعون ثمن ذلك؛ وتم طرح العديد من المبادرات من الفنانين ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر والأحزاب، لكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن.

مجلس النواب ال??برلمان بنوك الدم أشرف الشبراوي
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