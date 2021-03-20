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الصحة: إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس

09:49 م السبت 20 مارس 2021
الصحة: إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الحملة الأولى من تطعيم أكثر من 16 مليونا و533 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال نجحت بشكل كبير.

وأضافت وزارة الصحة أنه سيتم إعلان إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في الفترة من 28 حتى 31 مارس بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن التطعيم يشمل المصريين وغير المصريين من المقيمين على أرض مصر.
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وزارة الصحة التطعيم ضد شلل الأطفال لتطعيم ضد شلل الأطفال شلل الأطفال

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