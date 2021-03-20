قانون المسنين: 50% خصمًا في المواصلات و25% لـ"الطيران" وأولوية بالمعاملات الحكومية
(مصراوي):
قال مصدر بلجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن قانون رعاية المسنين الذي تناقشه اللجنة حاليًا، على توفير خصم لا يقل عن 50% في وسائل النقل للمسنين.
وبحسب المصدر، نصت المادة 11 من القانون على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال المسنين، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، ويكون للمسن الحق في الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية لشخصه وبحد أقصى مرتين في السنة.
كما يستحق المسن ومساعده في وسائل النقل العام تخفيضا بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة.
كما نصت المادة 12 على أن يكون للمسنين الأولوية في إنهاء كافة معاملاتهم في مختلف الجهات الإدارية والهيئات الحكومية بالدولة، واستخدام المرافق ووسائل النقل العامة والحدائق والمسارح، وفق النظم التي تضعها كل جهة، حسب ظروفها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
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