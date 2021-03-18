"السياحة والآثار": الإعلان عن تاريخ موكب المومياوات الملكية خلال ساعات

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه سيتم الإعلان عن موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة خلال ساعات، حيث من المقرر انطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولى الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق الموكب.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأعمال بتفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لاخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية ،كما تم الاتفاق على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم هذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه فى العالم، لنقل 22 مومياء ملكية في موكب عالمي.

يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.​