استغلال أراضي بحيرات باريس للزراعة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتخطيط الأراضي الزراعية المحيطة ببحيرة باريس لاستغلالها في إقامة مشروعات زراعية، ودعم وتوفير اعتمادات مالية لاستكمال أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية الممكين الجاري تنفيذه.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.

كما أشار الزملوط، إلى سرعة استكمال منظومة تطوير نظم الري الحديث للحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من الشركات والمشروعات الاستثمارية لتيسير وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع دراسة المستحقات المالية المستحقة للصندوق، وقرر مجلس الإدارة توجيه إنذارات للشركات لسرعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق.