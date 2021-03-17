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البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي

05:43 م الأربعاء 17 مارس 2021
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كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع السفينة البرمائية الأمريكية (USS SOMERSET- LPD 25)، في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

يأتي ذلك استمراراً للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة بهدف تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، إلكتروني)،
بالإضافة إلى تمارين المواصلات.

كما شملت التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

وتأتي تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

البحرية المصرية البحرية الأمريكية تدريب بحري الفرقاطة المصرية السفينة البرمائية الأمريكية

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