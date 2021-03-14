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وزير الأوقاف يصطحب وفود الدول المشاركة فى مؤتمر حوار الأديان لجولة بالأهرامات

11:56 ص الأحد 14 مارس 2021
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كتب- محمود مصطفى:

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفود نحو 35 دولة مشاركة فى المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات، الذي انطلق، أمس السبت، ويعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى جولة في منطقة الأهرامات.

ومن المقرر اليوم عقد عدة جلسات نقاشية وحوارية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، ثم يختتم المؤتمر بجلسة يرأسها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لإعلان توصيات المؤتمر.

وتتلخص أعمال المؤتمر في 6 محاور هي: "مفهوم الحوار وغاياته، عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، الحوار والمشترك الإنساني، الحوار واحترام خصوصية الآخر، أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، عوامل نجاح الحوار".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأهرامات مؤتمر حوار الأديان

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