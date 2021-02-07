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السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة

02:54 م الأحد 07 فبراير 2021
السيسي يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

ويتضمن التطوير إنشاء محور الوفاء والأمل، كأهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر؛ حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس.

ويبدأ المحور من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

عبدالفتاح السيسي عزبة الهجانة السيسي محور الوفاء والأمل

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