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​تمويلها لا يخطر على بال البشر.. وزير الأوقاف: مشروعات الدولة رحمة ولطف من الله

09:11 م الجمعة 05 فبراير 2021
​تمويلها لا يخطر على بال البشر.. وزير الأوقاف: مشروعات الدولة رحمة ولطف من الله

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما يحدث من مشروعات على أرض الدولة سواء المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها، رحمة ولطف من الله، مشيرًا إلى أن تمويلها لا يخطر ببال بشر.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات ندوة" الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، الجمعة، بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل أوقاف جنوب سيناء: "لا نستهين بالقوى الناعمة، ومنها على سبيل المثال القافلة الدعوية التى تزور السودان الآن حيث حققت ردود أفعال إيجابية وهي جزء من استعادة دور مصر الريادي في شتى المجالات لاسيما دورها فى المجال الديني".

وأوضح جمعة: "تقرر تكثيف العمل على رفع الوعي خلال عام 2021 الذى أطلقنا عليه عام الوعي، وبدأنا بالفعل بندوات مكبرة بحضور مثقفين وعلماء دين"، لافتًا إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولات مع 20 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات و11 جامعة لمنح رسائل ماجستير ودكتوراه، ونعمل على 3 محاور أساسية وهي الدعوة الإلكترونية وعلم النفس والتواصل المجتمعي.

وأكد الوزير أن هناك فرق شاسع بين النقد الموضوعي والبناء، وبين وافتراء الأحاديث والشائعات والافتراءات التي يفعلها إعلام أهل الفتنة.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مشروعات الدولة

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