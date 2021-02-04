القطاع الاقتصادى بالوطنية للإعلام: ضخ ١٥ مليون جنيه بالبنك لصرف مستحقات نهاية الخدمة
كتب مينا غالي
أكد مصدر مسؤول بالقطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، أن إجمالى تكلفة صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨ هى ٥٦ مليون جنيه.
وأوضح المصدر في بيان اليوم، أنه قد تم ضخ مبلغ ١٥مليون جنيه ظهر أمس بالبنك على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذا المبلغ للمحالين على المعاش.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
168057
عدد المصابين
-
131211
عدد المتعافين
-
9512
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
105390934
عدد المصابين
-
77082985
عدد المتعافين
-
2292466
عدد الوفيات
إعلان