القطاع الاقتصادى بالوطنية للإعلام: ضخ ١٥ مليون جنيه بالبنك لصرف مستحقات نهاية الخدمة

كتب مينا غالي

أكد مصدر مسؤول بالقطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام، أن إجمالى تكلفة صرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨ هى ٥٦ مليون جنيه.

وأوضح المصدر في بيان اليوم، أنه قد تم ضخ مبلغ ١٥مليون جنيه ظهر أمس بالبنك على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذا المبلغ للمحالين على المعاش.