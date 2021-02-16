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بروتوكول تعاون بين الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة ماعت للسلام

07:03 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
بروتوكول تعاون بين الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة ماعت للسلام

جانب من اللقاء

كتب مينا غالي

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أيمن عُقيل، رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وذلك بالمقر الإيبارشي، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان اليوم، إن الاجتماع شهد توقيع بروتوكول التعاون بين مكتب دياكونيا والمؤسسة في مختلف المجالات، كما تطرق الحديث حول وثيقة الإخوة الإنسانية وكيفية تفعيلها في العمل المجتمعي والتنموي؛ وقد تم اللقاء بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية البطريركية والمؤسسة.

وجاء توقيع البروتوكول، بعد لقاء تم بين الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، في يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الماضى، و أيمن عُقيل رئيس مجلس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومونيكا تاوضروس، مديرة المشروعات بمؤسسة ماعت للتنمية، بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب الدياكونيا، وليديا يوسف مسؤولة العلاقات العامة بالمكتب، وقد دار الحوار حول سبل التعاون بين المؤسسة والبطريركية.

الأنبا باخوم مؤسسة ماعت للسلام الكنيسة الكاثوليكية بروتوكول تعاون

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