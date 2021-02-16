أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مصادر: قطار إزالة المخالفات يصل إلى منطقة الأربعين بالجيزة

12:11 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
مصادر: قطار إزالة المخالفات يصل إلى منطقة الأربعين بالجيزة

اللواء أحمد راشد

كتب- محمد سامي:

أكدت مصادر مطلعة في محافظة الجيزة، وصول قطار الإزالات ورفع المخالفات إلى منطقة الأربعين، وامتداد شارع ترسا، وكانت آخر الإزالات هدم فيلا قديمة آيلة للسقوط، تقع قبيل بداية شارع المنصورية.

وفي ذات السياق، أعلنت محافظة الجيزة إغلاق كوبري ترسا الحالي كليًا في الاتجاهين لمدة شهر، ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الثلاثاء، حتى صباح الاثنين الموافق 15 مارس المقبل، للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة الكوبري، واستحداث كوبري سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمل التحويلات المرورية اللازمة، بالشكل التالي:

- حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبري ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارًا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينًا في اتجاه شارع عثمان محرم، واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

- أما حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير في اتجاه كوبري ترسا وشارع ترسا فتقوم بالسير يمينًا بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية، ثم الدوران مرة أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينًا في اتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا.

أحمد راشد الجيزة منطقة الأربعين

الخبر التالى:

ننشر النتائج النهائية لانتخابات نقابات "المحامين" الفرعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا