تطبيق اللائحة.. برلمانيون ينتقدون غياب علي عبد العال عن حضور الجلسات

كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من النواب تصريحات النائب مصطفى بكري، حول الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان السابق، وعدم حضوره جلسات المجلس، مطالبين بتطبيق اللائحة عليه.

في البداية، قال النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، إن ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكري، أنه ذكر حزب مستقبل وطن، ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور علي عبد العال، وهذه صفحة أُغلقت، ولا أجد مبررًا لإثارتها في أية وسيلة إعلامية، وما أهمية إثارتها الآن؛ خصوصًا أننا في بداية فصل تشريعي جديد.

وأضاف رشاد: كنت عضوًا في الفصل التشريعي السابق، وشاهد عيان على الفصلَين التشريعيين السابق والحالي.

وتابع رشاد: الحزب هدفه المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن النائب بكري ورد في لقائه وجود تباين بين الحزب ود.علي عبد العال، رافضًا الزج بأسماء لشخصيات من خارج القاعة لإدارة المشهد، مؤكدًا أن كل النواب جاؤوا بإرادة حرة، وعبد العال لم يخُض الانتخابات من الأساس، حتى يتحكم في المشهد السياسي.

ومن جانبه، انتقد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، موقف الدكتور علي عبد العال من الغياب عن الجلسات، مطالبًا بتطبيق اللائحة عليه.

وأضاف النائب ياسر عمر: استكمالًا لما تداولته القنوات الفضائية بخصوص الدكتور عبد العال، وهو رئيس مجلسنا السابق؛ لكن لا أصدق أن د.عبدالعال يسعى في تقاضي بدائل الجلسات، وأن غير ذلك غير مقبول، متسائلًا: ما معنى أن يمتنع عن حضور الجلسات ويترفع عن تلقي المقابل؟!