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يخدم 300 ألف مواطن.. برلمانية: وزارة الصحة لم تدعم مستشفى أولاد صقر طوال 30 سنة

10:48 م الأحد 14 فبراير 2021
يخدم 300 ألف مواطن.. برلمانية: وزارة الصحة لم تدعم مستشفى أولاد صقر طوال 30 سنة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدمت سهير القاضي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتطوير مستشفى أولاد صقر، الذي يخدم 300 ألف مواطن.

وقالت القاضي في طلبها، إن مستشفى أولاد صقر أنشأ منذ عام 1990، ولم تدعمه وزارة الصحة على مدار 30 عامًا، مضيفة أن الأهالي نفذت أعمال الترميم والدهانات ورفع كفاءة الأسقف بالجهود الذاتية، مطالبة الوزارة بضرورة توفير وحدة آشعة مقطعية ومجموعة من الأثاث.

كما طالبت القاضي، برفع كفاءة مستشفى أولاد صقر المركزي، وتوفير تانك أكسجين بسعه 11000 لتر، لخدمة المرضى.

مجلس النواب سهير القاضي وزارة الصحة مستشفى أولاد صقر

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