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القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

01:44 م الأحد 14 فبراير 2021
القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

القوات البحرية

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية في نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) ولنش الصواريخ (18 يونيو) مع سفينة الإبرار الإسبانية (ESPS CASTILLA LPD).

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية.

ويساهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصـرية والإسبانية.​

القوات البحرية المصرية القوات البحرية الإسبانية تدريب بحري

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