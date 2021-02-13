وفاة اللواء فتحي عبدالله بطل معركة "رأس العش"
كتب- محمد سامي:
رحل مساء اليوم اللواء متقاعد فتحي عبدالله، بطل معركة رأس العش التاريخية، والتي نفذها الجيش المصري عقب نكسة يونيو 1967، والتي تعد أحد أبرز المعارك التاريخية في فترة مابين 1967 و1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.
وشغل اللواء الراحل منصب قائد سرية الصاعقة التي نفذت معركة رأس العش في 30 يونيو 1967، وهي المعركة التي نجحت فيه قوة مكونة من 30 مقاتلًا مصريًا في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.
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