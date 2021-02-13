أكبر انخفاض منذ بداية الشتاء.. الأرصاد: موجة عدم استقرار بالطقس هذا الموعد
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كتب- محمد نصار:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة من عدم الاستقرار في الطقس تبدأ يوم الثلاثاء وتستمر حتى مساء الخميس المقبل.
وأضاف شاهين لمصراوي، السبت: حالة عدم الاستقرار تشهد أكبر انخفاض في درجات الحرارة منذ بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر الماضي، وتجتمع فيها 3 ظواهر، وهي: انخفاض الحرارة وسقوط الأمطار، ورياح تزيد من إحساسنا ببرودة الجو".
وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى تسجل على القاهرة من 15 إلى 16 درجة نهارا، وتنخفض بمعدل من 3 إلى 6 درجات على باقي المناطق والمحافظات".
وينتهي فصل الشتاء رسميا في مصر 21 مارس المقبل، ويبدأ بعدها فصل الربيع.
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