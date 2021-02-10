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نقيب الأشراف يعزي المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الأمطار بمدينة طنجة

11:14 م الأربعاء 10 فبراير 2021
نقيب الأشراف يعزي المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا الأمطار بمدينة طنجة

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

كتب- محمود مصطفى:

تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية، في ضحايا الأمطار بمدينة طنجة المغربية.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص تمنياته بخالص الشفاء للمصابين في الحادث.

ودعا نقيب الأشراف، أن ينعم على المملكة المغربية بالأمن والأمان، وأن يوفق قادتها مع إخوانهم من قادة الدول العربية، إلى كل الخير.​

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف ضحايا الأمطار مدينة طنجة

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