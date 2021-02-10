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مصادر: الوفد أخطر مجلسي النواب والشيوخ بقرار فصل عبدالعليم داود والهضيبي

07:45 م الأربعاء 10 فبراير 2021
مصادر: الوفد أخطر مجلسي النواب والشيوخ بقرار فصل عبدالعليم داود والهضيبي

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

كتب- نشأت علي:

أكدت مصادر برلمانية، مخاطبة حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مجلسي النواب والشيوخ، بشأن القرارات الأخيرة بفصل عدد من أعضاء الحزب في المجلسين.

جاء ذلك بعد قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بفصل عدد من أعضاء الحزب ومن بينهم النائب محمد عبدالعليم داوود، والذي سبق اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد، والدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ.

وفي هذا السياق فإن مجلس النواب صاحب القرار في اتخاذ ما يلزم بشأن موقف كل نائب سواء في النواب أو الشيوخ، وفقا لما نصت عليه اللائحة.

حزب الوفد مجلس النواب مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي عبدالعليم داود بهاء أبوشقة

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