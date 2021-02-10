انسداد معوي.. تعرف على آخر كلمات كرم زهدي قبل وفاته

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور ناجح ابراهيم، أن كرم محمد زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق، والذي توفي صباح اليوم كان يعاني من انسداد معوي منذ يوم الجمعة الماضي، وتم نقله لمستشفي جامعة الإسكندرية وحجزه بغرفة العناية المركزة حتى وفاته صباح اليوم.

وأضاف لمصراوي: سيتم دفن الجثمان والعزاء بمسقط رأس الراحل بمحافظة المنيا.

وكشف إبراهيم، عن آخر كلمات الراحل كرم زهدي قبل وفاته: "قال أتمنى من الله أن يعتبر أعظم حسناتي هي مبادرتي لحقن الدماء وأن يجعلها شفيعا لي يوم القيامة".

وقاد كرم زهدي عملية مراجعات السجون للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة، وأدلى بتصريحات صحفية خلال تلك الفترة، قدم فيها اعتذارا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات معربا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها، وأعلن فى حوارات صحفية أنه أخطأ في المشاركة في اغتيال السادات قائلا: أنا أخطأت في قرار قتل السادات، ولو أني استقبلت في أمري ما استدبرت لما شاركت في قتله بل ونهيت عن ذلك الأمر.

وكان زهدي سُجن منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، وأفرج عنه في 27 سبتمبر 2003 بعد قضائه 22 عاما في السجن.

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