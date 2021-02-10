أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق

12:31 م الأربعاء 10 فبراير 2021
وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق

كرم زهدي

كتب- محمد سامي:

توفي صباح اليوم الأربعاء كرم محمد زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق، بمستشفى الإسكندرية الجامعي، عن عمر 69 عاما.

وأعلنت الأسرة أنه سيتم دفن الشيخ كرم زهدي بالمنيا بمدافن عائلته حيث سيتم نقل الجثمان من الإسكندرية إلى المنيا لدفنه بمقابر العائلة.

يذكر أن كرم زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، وصاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.​

كرم زهدي وفاة كرم زهدي مجلس شورى الجماعة الاسلامية

الخبر التالى:

حمايةً لحقوق 30 ألف عامل.. النقل العام" يخاطب محافظ القاهرة بسرعة تطوير الهيئة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170780

    عدد المصابين

  • 133098

    عدد المتعافين

  • 9751

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الضغط الجوي وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا