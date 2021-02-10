وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق

كتب- محمد سامي:

توفي صباح اليوم الأربعاء كرم محمد زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية الأسبق، بمستشفى الإسكندرية الجامعي، عن عمر 69 عاما.

وأعلنت الأسرة أنه سيتم دفن الشيخ كرم زهدي بالمنيا بمدافن عائلته حيث سيتم نقل الجثمان من الإسكندرية إلى المنيا لدفنه بمقابر العائلة.

يذكر أن كرم زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، وصاحب مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة، والدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، كان قد قرر حل مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والتقدم باستقالتهما من إدارة الجماعة والتفرغ للعمل الدعوى، بعد خلافات حادة بين قيادات الجماعة بمختلف المحافظات عقب الإفراج عن عبود الزمر ومطالبته بإجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد للجماعة الإسلامية.​