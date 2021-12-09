وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر مكافحة الفساد

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران، مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، لمتابعة استعدادات المطار، لاستقبال المشاركين في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رافقه فيها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب، وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة، بالإضافة إلى برج المراقبة، كما تابع الوزير انتظام التشغيل في المطار، ووجه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة في المؤتمر ، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية، للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والعلامات الارشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، كما تفقد الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة في المطار.

وأكد منار أن وزارة الطيران تقدم كافة التسهيلات اللازمة لمثل هذه المؤتمرات الدولية والفعاليات المهمة، من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار، والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في الأحداث المهمة، والخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.