Masrawy logo white

وزير التعليم العالي: بدء تنفيذ 3 من 6 جامعات تكنولوجية بمحافظات مختلفة.. وتوأمة مع جامعات أجنبية

12:33 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
وزير التعليم العالي: بدء تنفيذ 3 من 6 جامعات تكنولوجية بمحافظات مختلفة.. وتوأمة مع جامعات أجنبية

خالد عبد الغفار

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 6 جامعات تكنولوجية يتم تنفيذها في شرق بورسعيد، وشرق أكتوبر، وبرج العرب، وطيبة، والأقصر، وأسيوط الجديدة، والمناطق الصناعية؛ وهي تحاكي البرامج الخاصة بالصناعة والتنمية، لافتًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ ثلاث جامعات منها.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، معرض المنتدى العالمي للتعليم العالي الذي يعقد بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أربع جامعات جديدة هي" آل سلمان، المنصورة الجديدة، الجلالة، العلمين"، والتي ضمت طلابًا، ومنهم مَن بدأ الدراسة السنة الماضية؛ مثل جامعة المنصورة الجديدة.

وأضاف عبد الغفار بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، أنه "تم عقد توأمة مع الجامعات الأجنبية تمكنها من فتح فروع لها في مصر"، مشيرًا إلى أن هناك من 5 إلى 6 جامعات بدأت تعمل منذ عامين، مثل مؤسسة المعرفة والتي تستضيف جامعة من إنجلترا ومن البرتغال ومن كندا"، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بالبرامج التي تقدمها الجامعات التي تتم استضافتها ويتم اختيارها من خلال لجنة ترى ما تحتاج إليه مصر في المستقبل واحتياجات الخريجين المصريين.

هذا المحتوى من

Asha
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جامعات تكنولوجية البرامج الخاصة بالصناعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس| عاصفة في طريقها للقاهرة.. الأرصاد: توخوا الحذر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا