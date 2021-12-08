وزير التعليم العالي: بدء تنفيذ 3 من 6 جامعات تكنولوجية بمحافظات مختلفة.. وتوأمة مع جامعات أجنبية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 6 جامعات تكنولوجية يتم تنفيذها في شرق بورسعيد، وشرق أكتوبر، وبرج العرب، وطيبة، والأقصر، وأسيوط الجديدة، والمناطق الصناعية؛ وهي تحاكي البرامج الخاصة بالصناعة والتنمية، لافتًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ ثلاث جامعات منها.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، معرض المنتدى العالمي للتعليم العالي الذي يعقد بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع السيسي إلى شرح تفصيلي من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أربع جامعات جديدة هي" آل سلمان، المنصورة الجديدة، الجلالة، العلمين"، والتي ضمت طلابًا، ومنهم مَن بدأ الدراسة السنة الماضية؛ مثل جامعة المنصورة الجديدة.

وأضاف عبد الغفار بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، أنه "تم عقد توأمة مع الجامعات الأجنبية تمكنها من فتح فروع لها في مصر"، مشيرًا إلى أن هناك من 5 إلى 6 جامعات بدأت تعمل منذ عامين، مثل مؤسسة المعرفة والتي تستضيف جامعة من إنجلترا ومن البرتغال ومن كندا"، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا بالبرامج التي تقدمها الجامعات التي تتم استضافتها ويتم اختيارها من خلال لجنة ترى ما تحتاج إليه مصر في المستقبل واحتياجات الخريجين المصريين.