مصر والأردن.. اعرف موعد مباراة ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأردني، يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021، على استاد الثمامة.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع المنتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما.

القنوات الناقلة لمبارة مصر والأردن

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 على النايل سات، عبر تردد 11013 أفقي.

كما تنقل قناة الكأس المفتوحة على نايل سات المبارة عبر تردد 11919 أفقي.

وكذلك يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر لقناة beIN SPORTS HD 1 عبر يوتيوب.