البابا تواضروس يستقبل سفير دولة الكويت بالقاهرة

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت في مصر وذلك بمناسبة انتهاء خدمته ، والتي استمرت ستة سنوات.

نقل السفير لقداسة البابا تحيات أمير دولة الكويت الشيخ، ​نواف الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن سعادته بالسنوات التي قضاها سفيرًا لبلاده في مصر.

ومن جهته طلب قداسة البابا من السفير الكويتي نقل تحياته لسمو الشيخ نواف وكافة المسؤولين الكويتيين، متمنيًا التوفيق للسفير.