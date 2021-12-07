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البابا تواضروس يستقبل سفير دولة الكويت بالقاهرة

04:44 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
البابا تواضروس يستقبل سفير دولة الكويت بالقاهرة

البابا تواضروس يستقبل سفير دولة الكويت

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت في مصر وذلك بمناسبة انتهاء خدمته ، والتي استمرت ستة سنوات.

نقل السفير لقداسة البابا تحيات أمير دولة الكويت الشيخ، ​نواف الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن سعادته بالسنوات التي قضاها سفيرًا لبلاده في مصر.

ومن جهته طلب قداسة البابا من السفير الكويتي نقل تحياته لسمو الشيخ نواف وكافة المسؤولين الكويتيين، متمنيًا التوفيق للسفير.

البابا تواضروس سفير دولة الكويت محمد صالح الذويخ

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