غير صائب.. كيف يرى أولياء الأمور قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة؟

كتب- أسامة علي:

حسم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف التشعيب بالثانوية العامة، مؤكدا أنه ينتهي العمل بنظام التشعيب (علمي علوم وعلمي رياضة) بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١-٢٠٢٢ وكل الدفعات الأصغر بدءا من العام 2022 / 2023 تكتفي بالتشعيب إلى علمي وادبي فقط.

وجاء القرار في ظل استكمال السير نحو تطوير التعليم في كافة المناحي، والتي تشتمل على تعديل نظام الثانوية العامة.

واستطلع "جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" آراء أولياء الأمور بعد هذا القرار، والتي جاءت كالتالي:

قرار أحادي من الوزير وغير مدروس.. ترى هبة شريف إحدى أولياء الأمور، أن قرار الوزير استنفاذ واستهلاك لمجهود الطلبة، مضيفة: "ليه طالب اتجاهاته رياضية ومحدد هدفه لكليات هندسة يدرس أحياء وجيولوجيا ! وليه طالب محدد كليات علمية يتحطم بين أقسام مادة الرياضة".

تابعت هبة شريف: "كده بنقضي على الطلاب والكل هيتجه للقسم الأدبى ونتفاجئ بآلاف من أعداد البطالة خريجين كليات الآداب والتجارة.

ويرى محمد رأفت أحد أولياء الأمور، أن الهدف من القرار هو "التعجيز"، وإجبار الطلاب على الدخول الشعبة الأدبية، مؤكدا أن القرار صعب ولا يصب في مصلحة الطالب، بل سيكون عبئا كبيرا جدا".

ومن جانبها، تؤكد أمنية محمود، إحدى أولياء الأمور، أن القرار يظلم طالب شعبة علمي رياضيات: "ليه الطالب اللي بيحب الرياضيات يبقى مجبر يدرس أحياء والعكس بالنسبة لعلمي علوم وإيه الهدف من كده".

وفي السياق، تضيف هالة نجم، أن القرار سيكون عبئا على الطالب وأولياء الأمور من كافة المناحي، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية التي يعتمد عليها الطلاب، إضافة إلى الوقت والمجهود الذي يبذله الطلاب في المذاكرة .

وتابعت: كما يحقق عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يفضلون تطبيقات الرياضيات والمواد العلمية مثل الفيزياء وغيرها .