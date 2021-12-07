حدث ليلا| توجيهات حكومية جديدة بشأن أزمة متحور كورونا.. و 3 نصائح من الأرصاد للمواطنين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 951 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 302259 حتى اليوم.

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-ما الأعراض الأكثر شيوعا لمتحور أوميكرون حتى الآن؟

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كنت العدوى بمتحور أوميكرون تسبب مرضاً أشدّ وخامةً مقارنةً بالعدوى بغيره من المتحورات، بما فيها متحور دلتا.

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-رمال وأتربة ورياح.. الأرصاد توجّه 3 نصائح للمواطنين

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الثلاثاء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، من المقرر أن يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى -الوجه البحري -السواحل الشمالية - ومدن القناة - سيناء - شمال الصعيد) والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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-يشبه "لندن هاوس".. مستشار الوزراء ينشر فيديو لإعادة تأهيل مجمع التحرير

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لإعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير، بعد الإعلان الرسمي اليوم عن اختيار تحالف أمريكي ثلاثي لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير

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-بعد هجوم الحويني.. رامي رضوان عن محمد صلاح: "الحمد لله أنه مش فاهم الدين زيكم"

علق الإعلامي رامي رضوان، على تصريحات نجم ليفربول الإنجليزي وكابتن منتخب مصر محمد صلاح، بشأن الخمور على هامش حواره مع الإعلامي عمرو أديب في حوارهما الأخير.

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-السيسي لشاب من ذوي الهمم: "فخور بكم.. وهنوصل رسالتكم" (فيديو)

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يجري حوارًا مع أحد شباب ذوي الهمم من الصُم.

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-توجيهات جديدة من الحكومة بشأن أزمة متحور كورونا الجديد

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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-شكري: مصر لن تدخر جهدا لمعاونة الدول الإفريقية على التعافي من تداعيات كورونا

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لن تألو جهدًا لمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة على التعافي سريعًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق أهداف وتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل.

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-ننشر أحدث الصور لمشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية

نشر المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جديدة لمشروع المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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-بعد تطبيق القانون الجديد.. تفاصيل أول اجتماع للجنة إدارة الأوبئة والجوائح

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد إعلان تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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-على مساحة 2.2 مليون فدان.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الدلتا الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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-شكرى يبحث مع نظيرته السنغالية العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية ‫سامح شكري اليوم الإثنين مع وزيرة خارجية السنغال إيساتا تال سال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش المشاركة في منتدى داكار.

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-قيس سعيد : سيتم الإعلان خلال أيام عن المرحلة القادمة لإخراج تونس من الوضع الحالي

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن المرحلة القادمة حتى تخرج تونس من هذا الوضع الذي تردت فيه، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم وتكامل مستمرين.

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-البيت الأبيض: جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انعقدت الأسبوع الماضي بين إيران ودول مجموعة 4+1، بأنها مخيبة للآمال، مؤكدة أن إيران لم تكن مستعدة لإحداث أي تقدم خلال المفاوضات.

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-بعد سلسلة فضائح.. إسرائيل تشدد قواعد بيع أجهزة الأمن الإلكتروني

قالت إسرائيل إنها ستشدد الرقابة على مبيعات أجهزة الأمن الإلكتروني، وهو قرار يأتي بعد سلسلة من الفضائح التي شملت حكومات أجنبية بتهمة إساءة استغلال التكنولوجيا التي تطورها شركات إسرائيلية مثل مجموعة "ان اس او" للتجسس على المواطنين.

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-السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض

اعترضت السعودية ودمرت الاثنين صاروخين باليستيين أطلقهما المتمردون الحوثيون باتجاه الرياض، على ما أعلن التحالف العسكري الي تقوده المملكة في اليمن، في أول هجوم يستهدف العاصمة منذ أشهر.

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-الحكومة الإثيوبية: استعادة مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين

أعلنت الحكومة الإثيوبية الاثنين أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة عليهما.

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