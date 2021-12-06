Masrawy logo white

بعد توقعات الرياح والأتربة.. الأرصاد تعلن تحديثًا للطقس: انخفاض وبرودة

11:58 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
بعد توقعات الرياح والأتربة.. الأرصاد تعلن تحديثًا للطقس: انخفاض وبرودة

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود أجواء شتويه بامتياز خلال ٧٢ ساعة قادمة، حيث يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ٢٠ درجة والصغرى ١٣ درجة كما يزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح جافة باردة خاصة ليلا.

كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٠ : ٩ درجات.

3 (2)3 (1)

درجات الحرارة الرياح الأرصاد حالة الطقس

الخبر التالى:

إيمان الحصري عن فترة مرضها: "كان شكلي جثة هامدة".. وهذا أصعب موقف واجهته

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا