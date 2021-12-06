كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود أجواء شتويه بامتياز خلال ٧٢ ساعة قادمة، حيث يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ٢٠ درجة والصغرى ١٣ درجة كما يزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح جافة باردة خاصة ليلا.

كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٠ : ٩ درجات.