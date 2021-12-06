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على مساحة 2.2 مليون فدان.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الدلتا الجديدة

05:29 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
على مساحة 2.2 مليون فدان.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الدلتا الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة، وتنوع الانشطة الصناعية ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الحد الأقصى للقيمة المضافة لتلك المشاريع وحسن ادارتها ولضمان جودة الإنتاج واتاحته بالسوق، ووكذلك توفير مياه الري.

السيسي الدلتا الجديدة وزير الكهرباء بسام راضي

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