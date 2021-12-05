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الجيزة: إغلاق قاعة أفراح مخالفة في أوسيم

11:36 م الأحد 05 ديسمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط وغلق قاعة أفراح تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية برطس بأوسيم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الضبط للمخالفين وتحت إشراف وقيادة الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

ووقاات المحافظة، أن رجال إدارات الاشغالات والمتابعة الميدانية والإدارات المعنية ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية لقرية برطس، أغلقوا قاعة أفراح بقرية برطس تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأضافت المحافظة، أنه تم مصادرة 300 كرسي و10 سماعات ودي جي، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة، وتم تحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

قاعة أفراح مخالفة محافظة الجيزة أوسيم

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