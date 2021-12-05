جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة لمشروعات الصرف الصحي بالعياط (صور)

كتب– أسامة علي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية اللشت ومحطتي رفع الصرف الصحي الفرعية بقريتي أبوالعباس وبمها، ومحطة معالجة الصرف الصحي العياط، موجها بالبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

يرافقة المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام على مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي لمحافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى ومسؤلي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية اللشت ومحطتي رفع الصرف الصحي الفرعية بقريتي أبوالعباس وبمها ومحطة معالجة الصرف الصحي العياط

وتابع نائب المحافظ، الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وأزالة اي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي بمركز العياط

وجه نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية الجاري تنفيذها في شبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتي تتمكن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.​