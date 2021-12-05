السيسي عن محمد صلاح: بطل ودايما مع مصر

كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

جاء ذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، اليوم الأحد.

وعقب السيسي على أمنية أحد الشباب ذوي الهمم بلقاء محمد صلاح، قائلا: نجيبه.

وتابع الرئيس السيسي: خلي بالك هو بطل ودايما مع مصر.

وتمنى علي هاني أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى وحاصل على 49 ميدالية، خلال احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، أن يرى نجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال علي، ردا على سؤال النجم أشرف عبدالباقي، خلال الاحتفالية: أصعب لحظة في حياتك كانت إيه يا علي؟.

وعقب الشاب علي على السؤال قائلا: نفسي أشوف أبومكة.. محمد صلاح.. أشوفه مرة واحدة بس وأمشي علطول.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أمنية علي هاني قائلا: نجيبه.​