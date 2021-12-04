لا تغيير في الهوية.. رئيس حديقة الحيوان يكشف ملامح التطوير ويرد على الانتقادات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة واحدة من الحدائق المهمة وصاحبة تاريخ عريق، موضحًا أن الحديقة تحتاج إلى تطوير يليق بتاريخها وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف رجائي، لمصراوي، اليوم السبت، أن معالم التطوير تبدأ من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية فيما يتعلق بالحيوانات، مشيرا إلى أن الحديقة خرجت من التصنيف الدولي منذ 2004؛ وهذا لا يليق بتاريخ ثاني أعرق حديقة حيوان في العالم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن التطوير سيشمل أسلوب عرض الحيوانات على الطريقة العالمية حيث يسمح للحيوان بتطبيق أفضل طريقة تشبه الطبيعة القادم منها، على سبيل المثال مساحات واسعة للفيل وبيوت السباع والشمبانزي، مؤكدا على أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية ليست في الأعمال الإنشائية ولكن فيما يتعلق بمبيت الحيوانات وطريقة عرضها وتجهيز أماكن مناسبة لها بالإضافة إلى طرق ممتعة للزوار.

وتابع رجائي: لا أعلم من أين تأتي الانتقادات المتعلقة بتغيير هوية الحديقة، مؤكداً على أن الحديقة أثر ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله؛ بل على العكس سيتم الحفاظ على هذا الأثر ووضعه في المكانة العالمية التي يستحقها بالتعاون والتنسيق مع معهد البناء التابع لوزارة الإسكان ووزارة الآثار المصرية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنه حتى الآن تتم دراسة العروض المقدمة لأعمال التطوير، على أن تكون المرحلة الأولى متمثلة في أعمال لاند سكيب وصرف مياه، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من هذه الدراسة لتحديد موعد البدء.

كانت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدمت بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن مخطط مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، مطالبةً بتوضيح خطة التطوير كاملة، بما تنطوي عليه من بيانات دقيقة، ومذكرة التفاهم بشأن تنفيذ هذا المشروع بين الجهات المعنية.​