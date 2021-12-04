بعد ظهوره التلفزيوني.. كيف يعيش الطفل محمود في دار إيواء؟ صور

كتب- مينا غالي:

قال إيهاب جودة، مدير دار بسمة للإيواء، إن الدار تحتضن الطفل محمود الذي ظهر تليفزيونيا مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، مؤكدا على أن الدار تقدم الرعاية الكاملة لمحمود وتوليه اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يمر به من ظروف إنسانية، بعدما تركته أمه ورفضت أن يعيش معها.

وأضاف جودة في تصريحات لمصراوي، صباح اليوم السبت، أنه لا صحة لما تردد عن احتضان سفير له، مشيراً إلى أن الطفل مازال موجودا بالدار حاليا.

وكان قد حاول الإعلامي عمرو الليثي، التواصل مع أم الطفل محمود، والتي تركته حتى تتزوج، ورفضت أن يعيش معها بعد أن توفى والده، إلا أنها بمجرد أن علمت بأنهم يتصلون بها من أجل محمود أغلقت الهاتف ورفضت التواصل معهم.

وقال الإعلامى عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" الذي يذاع على قناة "الحياة": "حاولت أكلم والدته على التليفون، ولما عرفت إننا بنكلمها علشان خاطر محمود، قفلت السكة، أنا عاوز أقولها حاجة، لو أنت مش قد الخلفة بتحلفي ليه، ولو أنت مش قد المسؤولية بتجيبي طفل وترميه في الشارع ليه".

وأضاف الليثي: "الحقيقة أنا مندهش أن في أم ترمي ابنها في الشارع، ومندهش أكتر من أم ابنها يقولها أرجوكي خليني عندك وترفض، ومندهش من أخواتها يرموه في الشارع حتى لو كان جوزك حلف عليكي، وعلى فكرة اللي باقيلك ابنك وبكرة تكبري وتعرفي إن ده العكاز اللي هتتعكزي عليه".

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