فرص أمطار مساء.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبينت الأرصاد وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.​