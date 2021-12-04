حياة كريمة.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الريف

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى.

وشدد الجزار على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات المختلفة بالمبادرة وسرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع الجهات المختلفة لتنفيذ المشروعات الخدمية، والبدء في إعداد تصميمات محطات معالجة الصرف الصحي المقرر تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية.

وأكد وزير الإسكان على أن المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هي من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن مصري يقطنون المناطق الريفية.