القوى العاملة: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات 55 عاملًا مصريًا غادروا الأردن

القاهرة- (أ ش أ):

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 59 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 55 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم /السبت/ - أن المستحقات بلغت 104 آلاف و838 دولارا أي ما يعادل مليونًا و641 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع الوزارة (www.manpower.gov.eg)، وكذلك المنشورة عبر صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن؛ للاستعلام عن الأسماء.

من جهته.. أوضح الملحق العمالي - في تقريره للوزير - أنه في حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه لأقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.​