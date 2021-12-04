معهد بحوث الحيوان ينظم ٦ قوافل بيطرية في الأقصر

كتب- أحمد مسعد:

أعلن معهد بحوث الحيوان التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق ٦ قوافل بيطريه ارشاديه مجانيه من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم باعمال مدير المعهد وبمشاركه معاهد الثروه الحيوانيه بالمركز و مديريات الطب البيطري بالمحافظة.

وقال المعهد، في بيان له اليوم السبت، أنه سيتم زيارة سته قري من قري محافظة الأقصر في الفترة من ٤ حتي ٩ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للقري الاكثر احتياجا.

وأكد حجازي، أن القافله ستقوم باختبار العشار و الفحص والعلاج التناسلي للحيوانات وبالاستعانه بالسونارعند صغار المربين بالإضافة إلى الكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية وعمل العمليات الجراحيه و تحصين الحيوانات بالتحصينات مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي وستقدم كل هذه الخدمات جميعها بالمجان.

وأضاف حجازي، أنه سيتم تدريب الأطباء البيطريين العاملين بمديرية الطب البيطري بالمحافظة علي التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج بالإضافة إلى عمل ندوات إرشادية للمربين عن كيفية رفع الكفاءة التناسلية في الماشية مع اخذ عينات لفحصها معمليا.