حدث ليلاً| لجنة للرقابة على سلامة الغذاء بالفنادق.. و"أوميكرون" يضرب 10 ولايات أمريكية

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 299434 حتى اليوم.

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"ضابط قلبه حامي".. مقدم بالمرور ينقذ المارة من حريق شب بمبنى بالتجمع الخامس

كعادته معظم الأيام استقل المقدم عمرو علي الضابط بإدارة المرور القاهرة، ونش المرور ليجوب الشوارع ومعه قوة من الإدارة تستقل سيارة لضبط الحركة والحفاظ على السيولة المرورية ورفع المخالفات، في منطقة القاهرة الجديدة، كانت الساعة تقارب على الرابعة عصرًا ، وخلال أداء خدمته لمح الضابط الشاب دخان كثيف يخرج من أحد المباني بالتجمع الخامس، وعند تدقيقه أدرك وأن بعض قائدي السيارات والمارة لم ينتبهوا له.

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رئيس علمية كورونا: فاعلية اللقاحات ضد متحور أوميكرون قيد الدراسة حتى الآن

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تحورات كثيرة لفيروس كورونا ظهرت ولكن ليس على قدر كبير من الخطورة، لافتاً إلى أن التحور هو تغير فى شكل الفيروس يؤدى إلى أعراض مختلفة.

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تشكيل لجنة دائمة تختص بالرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية بالفنادق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة دائمة تختص بأعمال الرقابة والتفتيش على الاشتراطات الصحية المطبقة، وجودة وسلامة الغذاء المقدم في كافة المنشآت الفندقية والسياحية وأية منشأة تقدم المأكولات والمشروبات للسائحين.

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​التعليم تعلن تفاصيل منحة فولبرايت الأمريكية لطلاب الثانوية العامة والفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2022/2023 لتوفير فرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمي واحد في إحدى الكليات الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية في المجالات التطبيقية وتعزيز قدراتهم الريادية وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية وتوفير فرص للتدريب المهني، بالتعاون مع هيئة فولبرايت.

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أول تعليق من شريف عامر بشأن حوار صاحب كليب "شيماء"

علق الإعلامي شريف عامر في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على بعض الانتقادات التي طالته بعد حواره مع صاحب كليب "شيماء".

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لجنة مكافحة كورونا: النظام الصحي صامد أمام الجائحة ويعمل بكفاءة عالية

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور حسام حسني إن النظام الصحي صامد أمام الجائحة، ويعمل بكفاءة عالية حتى على مستوى تدريب الأطباء.

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الأرصاد: نوة قاسم تبدأ غدًا.. وأمطار ليلية في هذه المناطق

قال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن السبت سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار، مضيفًا أنه رغم ذلك سيبقى الطقس معتدلًا مع وجود بعض الأتربة العالقة في الهواء.

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برلماني: ماذا فعلت "التعليم" في أزمة الـ36 ألف معلم؟

طالب النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو مجلس النواب بكشف ما انتهت إليه مسابقة الـ120 ألف معلم، لاسيما وأن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجز في عدد المعلمين.

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الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة السيطرة على ٤ مدن شمالي تيجراي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نجاح هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي، استعادت خلاله القوات الحكومية السيطرة على 4 مدن شمالي تيجراي من المسلحين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم.

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البرهان: لن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك

نقل تلفزيون العربية عن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قوله إنه لن يترشح للرئاسة حتى لو طُلب منه ذلك.

وأضاف البرهان "مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية" وأنه يعمل على تشكيل هيئة عليا للانتخابات.

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"أوميكرون".. أمريكا تعلن وجود المتحور في 10 ولايات على الأقل

أعلنت السلطات الأمريكية وجود متحور كورونا الجديد (أوميكرون) في 10 ولايات على الأقل، بعد نحو أسبوع من اكتشافه في جنوب أفريقيا.

وأشارت السلطات إلى أن المتحور وجد في ولايات (ميريلاند، ويوتا، وميزوري، وبنسلفانيا، ونيويورك، وكولورادو، ومينيسوتا، وكاليفورنيا، وهاواي، ونبراسكا).

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إيطاليا بصدد إقرار قانون لحماية المرأة من العنف وقتل الإناث

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة عن مشروع قانون مرتقب لتحسين حماية المرأة في مواجهة العنف وقتل الإناث.

وقالت وزيرة الأسرة الإيطالية إلينا بونيتي، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، "يجب أن تعرف النساء وجميع ضحايا العنف أنهن لسن وحدهن وأن السلطات مستعدة لتلبية طلباتهن للمساعدة".

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دراسة: الإصابة السابقة بكورونا قد تقدم حماية أقل للمتحور "أوميكرون"

ذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا (كوفيد-19) يبدو أن لديهم حماية أقل من عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور "أوميكرون" مقارنة بالمتحورات السابقة.

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واشنطن تبدي قلقها العميق إزاء استمرار هجمات داعش بالعراق

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد في هجمات تنظيم (داعش) في أنحاء العراق.

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لماذا أصبح متحور كورونا الجديد "أوميكرون" مصدر قلق؟

في اليوم التالي لإعلان جنوب إفريقيا لظهور متحو جديد لفيروس كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" على المتحور الجديد، المستوحى من الأبجدية اليونانية، تماما مثل ما فعلته مع المتغيرات السابقة لـ"كوفيد-19"، وصنفته على أنه بديل "مثير للقلق".

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