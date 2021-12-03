انتصار جديد.. "قومي المرأة" يشيد بتعيين سيدة لأول مرة بإدارة نيابات الشئون الإدارية

مصراوي

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإصداره قرار بتعيين المستشارة أمنية سيد علي طلبة، بإدارة نيابات الشئون الإدارية، للمرة الأولى في تاريخ الهيئة التي تشغل فيها المرأة هذا المنصب القضائي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم - عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار بوصول المرأة لهذا المنصب القضائي للمرة الأولى فى تاريخ الهيئة، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلى مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبى.

وأشادت مرسي بدعم هيئة النيابة الإدارية الدائم لتمكين المرأة ومساندتها، موجهة التهاني للمستشارة أمنية سيد، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.​