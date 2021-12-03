كورونا في 24 ساعة| 57 وفاة جديدة بمصر.. والصحة العالمية تطالب بتلقيح الحوامل والمرضعات

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهمها إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298865 حتى اليوم.

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