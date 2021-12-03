​​​ننشر وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين بالمملكة لعمرة عام 1443 هجرية

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة لعمرة عام 1443 هجرية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفقا لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.

وشملت الوثيقة الضوابط والتعليمات التالية:

1- الالتزامات العامة على شركات ومؤسسات العمرة السعودية.

2- الالتزامات العامة على الوكلاء الخارجيين.

3- المحددات الزمنية لموسم العمرة.

4- ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين للعمل في موسم العمرة.

5- ضوابط التعاقد بين شركات ومؤسسات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين.

6- البروتوكولات الصحية للمعتمرين.

7- ضوابط خدمات شركات العمرة للمعتمرين والأفراد- غير المرتبطين بوكيل خارجي.

8- ضوابط السكن.

9- ضوابط خدمات النقل.

10- ضوابط خدمات التأمين الشامل.

11- ضوابط بلاغات تغيب المعتمرين.

وحصل "مصراوي" على نص الوثيقة الموضحة على النحو التالي:

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