رابعة إبتدائي .. "أولياء أمور مصر" ترصد شكاوى تطبيق المهام الأدائية

كتب- أسامة علي:

رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى أولياء الأمور لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائي، خلال تطبيق أنشطة المهام الأدائية.

ويؤدي تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي، خلال الأسبوع الجاري، أنشطة المهام الأدائية التي أقرتها الوزارة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تمثل 35% من درجات الفصل الدراسي الأول لمواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الرياضيات، العلوم، الساينس، الدراسات الاجتماعية، تربية دينية، تكنولوجيا المعلومات عربى ولغات، مهارات مهنية".

وتعد المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي 2022 ضمن منهج الوزارة الجديد، والذي بدأ في العام الدراسي 2021- 2022.

وأضافت "الحزاوي"، أن هذه الأنشطة بسيطة تتم داخل الفصل ويقوم المعلم بتوضيح للطالب المهمة المطلوبة منه والتنفيذ يكون تحت إشراف المعلم في الفصل، ولكن على أرض الواقع هناك شكاوى من أولياء الأمور في التطبيق فأصبحت المهام الأدائية عبء على الطالب وأولياء الأمور، وأصبحت بعض المدارس تتعامل مع المهام الأدائية بشكل أفقدها الغرض الذي جاءت من أجله.

وتابعت: "هناك بعض المدارس جعلت المهام الأدائية مثل الامتحانات بدون أي توجيه للطالب أو مشاركته، وهناك من تعامل معها بشيء من التراخي".

وطالبت "الحزاوي"، بضرورة المراقبة على تنفيذ المهام الأدائية في المدارس والتشديد على جعلها نشاط محبب للطالب عمله، وكذلك محاولة تبسيط فكرة المهام الأدائية لأولياء الأمور لأنها فكرة جديدة عليهم"

وقالت: "أصبح أولياء الأمور يبحثون عن نماذج لأنشطة وتحفيظها لأبناءهم، وبالتالي أصبح على ولي الأمر مذاكرة المقرر المكدس استعدادًا لامتحانات نصف العام، ومذاكرة المهام الأدائية أيضًا".

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