وفاة الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي

القاهرة - مصراوي:

توفيت الإعلامية عزة الإتربي، اليوم الثلاثاء، عن عمر 74 عاما.

ومن أبرز برامج "الإتربي" الشهيرة مثل: "وادي النيل"، و"نادي رجال الأعمال".

تدرجت الإتربي في المناصب حيث تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية ثم رئاسة الأولى، وصولا إلى نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.​